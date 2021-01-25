Bilim Kurulu üyesinden aşılama mesajı: 14 günlük tetkik önemli

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında aşılamanın başlaması sonrasında önemli bir aşamaya geçildiğini aktardı.

Kısa süre içinde sağlık çalışanları içinde 1 milyon aşılama oranının üzerine çıkıldığını belirten Turan, salgının ancak toplumsal aşılanmanın sağlanmasıyla sonlanabileceğini vurguladı.

14 GÜNLÜK TETKİK ÖNEMLİ

Çinli Sinovac firmasından alınan CoranoVac aşısının toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için önemli olduğunu belirten Turan, aşılardan rastgele alınan numunelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilip 14 gün analiz edildiğini ifade etti.

TİTCK'in, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verdiğini kaydeden Turan, söz konusu inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozu için de güvenlik ve kontrol süreçlerinin başlayacağını anlattı.

Bu analiz sürecinin tüm aşılar için geçerli olduğunu vurgulayan Turan, şu bilgileri verdi:

"Dışarıdan ülkemize giren her aşı, ilaç ya da ilaç benzeri bir ajan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tetkik edilmeli. Bu, güvenlik için yapılan bir önlem. Ürün, 14 günlük tetkik süresini tamamladıktan sonra aşılamalar gerçekleştirilecek. Bu tamamen halkımız için yapılan ve uygulanan bir prosedürdür. Önceden de böyleydi, şimdi tüm aşıların tetkik edilmesi şart. Tetkik edildikten sonra aşının kişiyle buluşturulması gereklidir; bu, tüm aşılar için geçerlidir."

