Bilim Kurulu üyesinden aşı açıklaması: Yüzde 95 koruyor ve güvenli
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, Pfizer'ın geliştirdiği aşı ile ilgili "Yüzde 95 koruyor ve güvenli. Türkiye’den de veriler yer aldı" dedi.
GÜNDEM 11.12.2020, 07:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, Biontech-Pfizer’ın geliştirdiği aşının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının ara raporunun yayınlandığını belirtti. Özlü, "Aşı yüzde 95 koruyor ve güvenli. Türkiye’den de veriler yer aldı" dedi.
Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu Biontech firmasının, ABD'li Pfizer ile işbirliğinde geliştirdiği koronavirus aşısının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının ara raporu yayınlandı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Özlü, sosyal medya hesabından raporla ilgili paylaşımlar yaptı.
Aşının yüzde 95 koruduğunu ve güvenli olduğunu aktaran Prof Özlü, şu ifadeleri kullandı:
"Biontech-Pfizer’ın geliştirdiği aşının Faz 2 ve Faz 3 ara raporu yayınlandı. Acil kullanım için ön onay başvurusuna esas olan veriler, 16 yaş ve üstü 43.548 gönüllüdeki güvenlik ve etkinliği raporluyor. Aşı yüzde 95 koruyor ve güvenli. Türkiye’den de veriler yer aldı.
Alt grup analizleri için henüz gönüllü sayısı az olsa da, 65 yaş ve üstünde de sonuçlar benzer görünüyor. Cinsiyet, ırk, etnisite ve kronik hastalığın olup olmamasından etkinliğin değişmediği görülüyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesinin Pfizer-BioNTech Aşısı toplantı raporundan: “Mevcut bilimsel kanıtlara göre, Aşının 16 yaş ve üstünde Covid-19'u önlemede etkili olabileceğine inanmak akılcıdır. Aşının bilinen ve potansiyel faydaları, risklerinden ağır basmaktadır."
Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu Biontech firmasının, ABD'li Pfizer ile işbirliğinde geliştirdiği koronavirus aşısının Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının ara raporu yayınlandı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Özlü, sosyal medya hesabından raporla ilgili paylaşımlar yaptı.
Aşının yüzde 95 koruduğunu ve güvenli olduğunu aktaran Prof Özlü, şu ifadeleri kullandı:
"Biontech-Pfizer’ın geliştirdiği aşının Faz 2 ve Faz 3 ara raporu yayınlandı. Acil kullanım için ön onay başvurusuna esas olan veriler, 16 yaş ve üstü 43.548 gönüllüdeki güvenlik ve etkinliği raporluyor. Aşı yüzde 95 koruyor ve güvenli. Türkiye’den de veriler yer aldı.
Alt grup analizleri için henüz gönüllü sayısı az olsa da, 65 yaş ve üstünde de sonuçlar benzer görünüyor. Cinsiyet, ırk, etnisite ve kronik hastalığın olup olmamasından etkinliğin değişmediği görülüyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesinin Pfizer-BioNTech Aşısı toplantı raporundan: “Mevcut bilimsel kanıtlara göre, Aşının 16 yaş ve üstünde Covid-19'u önlemede etkili olabileceğine inanmak akılcıdır. Aşının bilinen ve potansiyel faydaları, risklerinden ağır basmaktadır."
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