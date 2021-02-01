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Bilim Kurulu üyesinden 2'nci doz açıklaması! Mutasyon uyarısı yaptı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşı olan kişilerin kendilerini korumaya devam etmesi gerektiğini bildirdi. 

GÜNDEM 01.02.2021, 10:03
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Bilim Kurulu üyesinden 2'nci doz açıklaması! Mutasyon uyarısı yaptı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova,  Çin'den gelen CoronaVac aşısının sağlık çalışanlarının ardından yaş gruplarına göre uygulanması üzerinden koronavirüs salgınındaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu..
Her aşıda olduğu gibi halk arasında söylenen 'aşının tutmadığı' bir grubun olabileceğine dikkati çekerek aşı olan kişilerin kendilerini korumaya devam etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Bunun nedeni, ne içini olmaz. Örneğin hepatit aşılarında da aynı şey geçerlidir. Ayrıca aşıya vücudunuzun yanıtı düşük olabilir ve zamanla antikor seviyeniz düşebilir. Ondan sonraki aşamada mikroorganizmayla karşılaştığında tekrar yükseliyor mu gibi sorular daha belirgin hale gelir. O zamana kadar yine dikkat etmek durumundayız. Aşı olan her kişi elini yıkamaya, maskesini takmaya devam edecek, kalabalık ortamlarda bulunmayacak. Ama aşı olan kişiler de daha hafif enfeksiyon geçirme olasılığı da var. En azından bu anlamda rahat edeceğiz ama korunmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. 
"2'NCİ DOZ 28 GÜN SONRA UYGULANMALI"
İkinci doz aşının vurulması için 28 gün geçmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Taşova, "Genellikle bu tip inaktif virüs aşılarında ne kadar ara olursa immün sistemin bunu tanıyarak daha yüksek yanıt vermesi anlamında eskiden beri bildiğimiz bir olaydır. Ancak pandemi ya da çalışma gibi durumlarda aşının yan etkisi var mı, yok mu, koruyor mu korumuyor mu veya hızla koruma sağlamak istediğimiz durumlarda daha kısa sürelerde yapılır. Bu genellikle 14 gündür. Hepatit aşılarında bu süre daha kısa bile olabiliyordu. Çalışmalar da bu şekildeydi. Ama 28 gün olması daha güvenli ve daha iyi antikor yanıtının oluşması için beklediğimiz bir şey." 
MUTASYONLU VİRÜSE DİKKAT
İlk aşı olduktan sonra ikinci aşı vurulmadan koronavirüse yakalanan kişiye mutasyonlu virüsün bulaşma ihtimalinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Taşova, "İlk aşıyla antikor düzeyi düşük oluyor. Gerek 28 günlük arada, gerekse 2'nci aşıdan sonra eğer koronavirüse yakalanılıyorsa o zaman bir mutasyonlu virüs olmuş olabilir. Zaten öyle de bir uyarı var. Aşıdan sonra eğer olunuyorsa mutlaka bu virüsün ayrılarak mutasyon sekansının yapılması gerekir. Aşıya yanıt düşük olabilir, çok az da olsa tıpkı hepatit aşılarındaki gibi yanıt vermeyebilir. Kişi bu grupta olabilir. O yüzden bu tarz kişilerin iyi izlenerek ne olduğunun ayırt edilmesi gerekiyor" dedi.
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