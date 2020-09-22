Bilim Kurulu Üyesi velileri uyardı: Servislerde bulaşma fazla olabilir
HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın ile arasında geçen görüşmeyi bugünkü köşesinde kaleme aldı. Prof. Dr. Akın okul servislerindeki riske dikkat çekti.
GÜNDEM 22.09.2020, 08:47
HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, okulların başlaması ile gündeme gelen çocuklardaki koronavirüs bulaşma riskini Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın ile görüşerek, bugünkü yazısında paylaştı.
Prof. Dr. Levent Akın, çocukların sınıflarda maske takmaya dikkat ettiklerini belirterek, "Sınıfta ve okulda çocukların kontrolü yapılabiliyor. Ama servise bindikleri anda farklı bir tutum alabilirler. Ulaşım sırasında, servislerde bulaşma fazla olabilir. Bunun için oraya daha çok yoğunlaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
TÜM YAŞ GRUPLARINDA AYNI
Nitekim dün bu konuda, Covid-19 ile halk sağlığında mücadele açısından en güvendiğim isimler arasında saydığım Prof. Dr. Levent Akın da benzer verilerden söz etti.
Bilim Kurulu üyesi de olan, bugüne kadar alınan yasaklar ve gevşetmelere ilişkin kurulun etkin isimleri arasında bulunan Prof. Dr. Akın, şu dikkat çeken veriyi paylaştı:
“Çin ve ABD’de okul çağındaki çocuklarda ilk başta düşüktü. Son dönem ise artıyor. Demek ki grip gibi tüm yaş gruplarında aynı oranda görülüyor. Grip gibi yaşamın bir yerinde olacak, ne zaman duracağına ilişkin de süre belirtmemizin imkanı yok…”
Durum böyle ise okulların salgının yaygınlaşmasında etkisi olmayacak mı?
Prof. Dr. Akın, bir etkisinin olacağını reddetmedi, “Ama beklenildiği kadar olmayacak gibi görünüyor” deyip ekledi:
“Bütün gözlemlerimiz ve araştırmalarımız gösterdi ki çocuklar maske konusunda çok daha dikkatli. Onlara uygun bir şekilde maskeyi kullanmaları gerektiği, bunun ailesinin sağlığı için de gerekli olduğu anlatıldığında çocuk maskesini kesinlikle çıkarmıyor.”
“TEDİRGİNLİĞİMİZ SERVİSLERDE…”
Karşılıklı iki kişinin maskeli olması durumunda bulaşma etkisinin çok düşük kaldığını anımsattı.
“Tedirginliğimiz ulaşım sırasında sorunla karşılaşacağımız noktasında” dedi ve gerekçesini şöyle anlattı:
“Sınıfta ve okulda çocukların kontrolü yapılabiliyor. Ama servise bindikleri anda farklı bir tutum alabilirler. Ulaşım sırasında, servislerde bulaşma fazla olabilir. Bunun için oraya daha çok yoğunlaşıyoruz.”
Durumun nasıl seyrettiğini görmek için de 10 gün izlemek gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Levent Akın, çocukların sınıflarda maske takmaya dikkat ettiklerini belirterek, "Sınıfta ve okulda çocukların kontrolü yapılabiliyor. Ama servise bindikleri anda farklı bir tutum alabilirler. Ulaşım sırasında, servislerde bulaşma fazla olabilir. Bunun için oraya daha çok yoğunlaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
TÜM YAŞ GRUPLARINDA AYNI
Nitekim dün bu konuda, Covid-19 ile halk sağlığında mücadele açısından en güvendiğim isimler arasında saydığım Prof. Dr. Levent Akın da benzer verilerden söz etti.
Bilim Kurulu üyesi de olan, bugüne kadar alınan yasaklar ve gevşetmelere ilişkin kurulun etkin isimleri arasında bulunan Prof. Dr. Akın, şu dikkat çeken veriyi paylaştı:
“Çin ve ABD’de okul çağındaki çocuklarda ilk başta düşüktü. Son dönem ise artıyor. Demek ki grip gibi tüm yaş gruplarında aynı oranda görülüyor. Grip gibi yaşamın bir yerinde olacak, ne zaman duracağına ilişkin de süre belirtmemizin imkanı yok…”
Durum böyle ise okulların salgının yaygınlaşmasında etkisi olmayacak mı?
Prof. Dr. Akın, bir etkisinin olacağını reddetmedi, “Ama beklenildiği kadar olmayacak gibi görünüyor” deyip ekledi:
“Bütün gözlemlerimiz ve araştırmalarımız gösterdi ki çocuklar maske konusunda çok daha dikkatli. Onlara uygun bir şekilde maskeyi kullanmaları gerektiği, bunun ailesinin sağlığı için de gerekli olduğu anlatıldığında çocuk maskesini kesinlikle çıkarmıyor.”
“TEDİRGİNLİĞİMİZ SERVİSLERDE…”
Karşılıklı iki kişinin maskeli olması durumunda bulaşma etkisinin çok düşük kaldığını anımsattı.
“Tedirginliğimiz ulaşım sırasında sorunla karşılaşacağımız noktasında” dedi ve gerekçesini şöyle anlattı:
“Sınıfta ve okulda çocukların kontrolü yapılabiliyor. Ama servise bindikleri anda farklı bir tutum alabilirler. Ulaşım sırasında, servislerde bulaşma fazla olabilir. Bunun için oraya daha çok yoğunlaşıyoruz.”
Durumun nasıl seyrettiğini görmek için de 10 gün izlemek gerektiğini belirtti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Sayfalar Tümü