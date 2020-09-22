Bilim Kurulu Üyesi velileri uyardı: Servislerde bulaşma fazla olabilir

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, okulların başlaması ile gündeme gelen çocuklardaki koronavirüs bulaşma riskini Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın ile görüşerek, bugünkü yazısında paylaştı.

Prof. Dr. Levent Akın, çocukların sınıflarda maske takmaya dikkat ettiklerini belirterek, "Sınıfta ve okulda çocukların kontrolü yapılabiliyor. Ama servise bindikleri anda farklı bir tutum alabilirler. Ulaşım sırasında, servislerde bulaşma fazla olabilir. Bunun için oraya daha çok yoğunlaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



TÜM YAŞ GRUPLARINDA AYNI

Nitekim dün bu konuda, Covid-19 ile halk sağlığında mücadele açısından en güvendiğim isimler arasında saydığım Prof. Dr. Levent Akın da benzer verilerden söz etti.

Bilim Kurulu üyesi de olan, bugüne kadar alınan yasaklar ve gevşetmelere ilişkin kurulun etkin isimleri arasında bulunan Prof. Dr. Akın, şu dikkat çeken veriyi paylaştı:

“Çin ve ABD’de okul çağındaki çocuklarda ilk başta düşüktü. Son dönem ise artıyor. Demek ki grip gibi tüm yaş gruplarında aynı oranda görülüyor. Grip gibi yaşamın bir yerinde olacak, ne zaman duracağına ilişkin de süre belirtmemizin imkanı yok…”

Durum böyle ise okulların salgının yaygınlaşmasında etkisi olmayacak mı?

Prof. Dr. Akın, bir etkisinin olacağını reddetmedi, “Ama beklenildiği kadar olmayacak gibi görünüyor” deyip ekledi:

“Bütün gözlemlerimiz ve araştırmalarımız gösterdi ki çocuklar maske konusunda çok daha dikkatli. Onlara uygun bir şekilde maskeyi kullanmaları gerektiği, bunun ailesinin sağlığı için de gerekli olduğu anlatıldığında çocuk maskesini kesinlikle çıkarmıyor.”

“TEDİRGİNLİĞİMİZ SERVİSLERDE…”

Karşılıklı iki kişinin maskeli olması durumunda bulaşma etkisinin çok düşük kaldığını anımsattı.

“Tedirginliğimiz ulaşım sırasında sorunla karşılaşacağımız noktasında” dedi ve gerekçesini şöyle anlattı:

“Sınıfta ve okulda çocukların kontrolü yapılabiliyor. Ama servise bindikleri anda farklı bir tutum alabilirler. Ulaşım sırasında, servislerde bulaşma fazla olabilir. Bunun için oraya daha çok yoğunlaşıyoruz.”

Durumun nasıl seyrettiğini görmek için de 10 gün izlemek gerektiğini belirtti.

