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Bilim Kurulu üyesi tarih verdi! Okullar ne zaman açılacak?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olan okulların açılış tarihi hakkında önemli açıklama yaptı.
GÜNDEM 18.01.2021, 12:22
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, okulların açılması konusunda önemli bir açıklama yaptı.
Yüzde 70'lik aşılama sonrasında toplumun bağışıklık kazanacağını ve önlemlerin yıl sonuna kadar devam etmesi gerektiğini vurgulayarak okulların açılması konusunda şubat ayını işaret eden Prof. Dr. Yavuz, şu ifadeleri kullandı:
“6 aydan önce bunu (toplumsal bağışıklığı) sağlamak mümkün değil. Hatta yıl sonunu bile bulabilir. Biz öncelikle okulları açmayı hedefliyoruz. Günlük vaka sayıları on binlerden biraz düşüp de test pozitiflik oranlarımız yüzde 5’in altına indiğinde bunu düşünebileceğiz. Yani rakamların günlük binlerin altına indiğini görmemiz gerekiyor. Ancak o şekilde okul açarak serbestleşmeye gitmek gerekiyor. Şu an çocukların durumu gerçekten çok kötü. Eğitim yönünden çok eksik kaldılar. Çok sıkıntılı bir durum. Bana kalırsa önceliği okullara vermek gerekiyor. Bunun da Şubat'tan sonrası için olabileceğini düşünüyorum. Bu dönem zaten herkes için kayıp bir dönem oldu.”
Yüzde 70'lik aşılama sonrasında toplumun bağışıklık kazanacağını ve önlemlerin yıl sonuna kadar devam etmesi gerektiğini vurgulayarak okulların açılması konusunda şubat ayını işaret eden Prof. Dr. Yavuz, şu ifadeleri kullandı:
“6 aydan önce bunu (toplumsal bağışıklığı) sağlamak mümkün değil. Hatta yıl sonunu bile bulabilir. Biz öncelikle okulları açmayı hedefliyoruz. Günlük vaka sayıları on binlerden biraz düşüp de test pozitiflik oranlarımız yüzde 5’in altına indiğinde bunu düşünebileceğiz. Yani rakamların günlük binlerin altına indiğini görmemiz gerekiyor. Ancak o şekilde okul açarak serbestleşmeye gitmek gerekiyor. Şu an çocukların durumu gerçekten çok kötü. Eğitim yönünden çok eksik kaldılar. Çok sıkıntılı bir durum. Bana kalırsa önceliği okullara vermek gerekiyor. Bunun da Şubat'tan sonrası için olabileceğini düşünüyorum. Bu dönem zaten herkes için kayıp bir dönem oldu.”
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