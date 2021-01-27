Bilim Kurulu üyesi takvimi açıkladı! Normalleşmeye ne zaman geçiliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüs salgınındaki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'den getirilen aşıların yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) virüsüne karşı etkin koruma sağladığını belirten Prof. Dr. Özlü, birinci doz aşı olanları kurallara uyma konusunda dikkatli davranması gerektiğini, asıl korumanın aşının ikin dozunun üzerinden iki hafta geçmesiyle sağlanacağını söyledi.



Aşı olduktan sonra koronavirüsün tekrar bulaşma ihtimalinde ise ağır bir şekilde geçmeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Özlü, aşı olanların virüs alıp başkalarına yayabileceğine dikkat çekti.

Aşılama sonrası hakkındaki sürece dair de açıklamalarda bulunan Özlü, "Eğer Şubat ayı içerisinde planlanan aşılama sürecinin uygulanması halinde nisan ayının ortasından itibaren normalleşme sürecine geçilebileceğini ve yaz aylarını çok daha rahat bir şekilde geçirebileceğimizi ifade etti" diye konuştu.



Başta İngiltere ve Güney Afrika'daki koronavirüs mutasyonları konusunda uyarılar yapan Özlü, İngiltere'de kısıtlama kararlarının geç alındığını ve şu anda alınan kısıtlamaların etkisiz olduğunu ve günlük vaka sayılarının 30 bin sınırında kaldığına dikkat çekti.

Öte yandan Türkiye geneli devam eden kısıtlamaların bir süre daha devam etmesi gerektiğini kaydeden Özlü, Güney Afrika'da mutasyonun tehlikeli olduğunu, tedbirlerin kaldırılması halinde ülkemizde de yeniden vaka sayılarının hızla artabileceğini düşündüğünü söyledi.

