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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü uyardı: Yoğun bakımlar doluyor!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.
GÜNDEM 28.11.2020, 09:44
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, resmi twitter hesabı üzerinden koronavirüs uyarılarında bulundu.
"Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor, günde 170'i aşkın insanımız ölüyor." yazan Prof. Dr. Özlü paylaşımında şunları yazdı;
"Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor, günde 170'i aşkın insanımız ölüyor." yazan Prof. Dr. Özlü paylaşımında şunları yazdı;
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