Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den sıralı uyarılar! 2021 yılı nasıl geçecek?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınına dair vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
GÜNDEM 23.12.2020, 01:48
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün İngiltere'de mutasyon geçirmesi sonrasında salgının süreci hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Twitter hesabından salgın konusunda sıralı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özlü, şu paylaşımları yaptı:
"SARS-CoV-2 VUI 202012/01 hakkında çok şey konuşuluyor. Henüz tek bildiğimiz: virüsün bu varyantının daha kolay ve hızlı yayılması.
Bunun bize söylediği ise 'aşılanıncaya kadar sosyal izolasyon, fiziksel mesafe, maske ve el hijyenine öncekinden iki kat daha fazla dikkat et.'
Bulaşıcılığı ne kadar artarsa artsın, virüs kendi başına bize bulaşamaz. Onu taşıyan biri, ancak bize bulaştıracaktır.
Virüsü bize bulaştıracak kişi: sevdiğimiz, güvendiğimiz, bize zarar vermeyeceğine inandığımız, yanında kendimizi güvende hissedip tedbiri elden bıraktığımız, araya mesafe koymadığımız, sarılıp kucaklaştığımız, birlikte yiyip içtiğimiz biri olacaktır.
Virüs mutasyon geçirip, daha tehlikeli hale gelse bile, eğer biz ona fırsat vermedikçe, bize zarar veremez.2021'i de 2020 gibi virüse kaptırmayalım.
Sevdiklerimize zarar vermemek ve sevdiklerimizden zarar görmemek için, aşılama ile salgını durduruncaya kadar hane halkımız dışındakilerle aramıza mesafe koyalım, evimizde hane halkımızla kalalım.
Hepimizin hayatı zora girdi, yorulduk. Bu sürecin daha da uzamaması, zararın büyümemesi için
birbirimize yardım edelim. Bir araya gelmeyelim."
Twitter hesabından salgın konusunda sıralı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özlü, şu paylaşımları yaptı:
"SARS-CoV-2 VUI 202012/01 hakkında çok şey konuşuluyor. Henüz tek bildiğimiz: virüsün bu varyantının daha kolay ve hızlı yayılması.
Bunun bize söylediği ise 'aşılanıncaya kadar sosyal izolasyon, fiziksel mesafe, maske ve el hijyenine öncekinden iki kat daha fazla dikkat et.'
Bulaşıcılığı ne kadar artarsa artsın, virüs kendi başına bize bulaşamaz. Onu taşıyan biri, ancak bize bulaştıracaktır.
Virüsü bize bulaştıracak kişi: sevdiğimiz, güvendiğimiz, bize zarar vermeyeceğine inandığımız, yanında kendimizi güvende hissedip tedbiri elden bıraktığımız, araya mesafe koymadığımız, sarılıp kucaklaştığımız, birlikte yiyip içtiğimiz biri olacaktır.
Virüs mutasyon geçirip, daha tehlikeli hale gelse bile, eğer biz ona fırsat vermedikçe, bize zarar veremez.2021'i de 2020 gibi virüse kaptırmayalım.
Sevdiklerimize zarar vermemek ve sevdiklerimizden zarar görmemek için, aşılama ile salgını durduruncaya kadar hane halkımız dışındakilerle aramıza mesafe koyalım, evimizde hane halkımızla kalalım.
Hepimizin hayatı zora girdi, yorulduk. Bu sürecin daha da uzamaması, zararın büyümemesi için
birbirimize yardım edelim. Bir araya gelmeyelim."
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