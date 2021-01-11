Bilim Kurulu Üyesi Özlü korkuttu! Yeni bir salgın dalgası mı geliyor?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV'de katıldığı canlı yayınında koronavirüs salgınındaki son duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin önemine değinen Tevfik Özlü, “Tedbirlere devam edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Gerçekten alınan tedbirler işe yaradı. Salgında önemli ölçüde irtifa kaydedildi yani düşme kaydedildi. Vaka sayılarımızla hastane doluluk oranımızda azaldı. Bu aslında yaptığımı işin işe yaradığını tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor” dedi.

Ayrıca koronavirüsün mutasyon geçirmesi üzerinden yeni salgın dalgası beklendiğine dair korkutan açıklama yapan Özlü, “ İngiltere bazlı olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yeni mutasyonlu virüsle birlikte vaka artışları ortaya çıkmaya başladı. Yani yeni 3. dalga bekleniyor. Bu bakımdan üçüncü dalgaya hazırlıklı olunması lazım. Bu bakımdan üçüncü dalga açısından mesafeye ve sosyal izolasyona temizliğe dikkat edilmesi lazım. Yeni mutasyonla ilgili önümüzü göremiyoruz. Nasıl bir durumla karşılaşacağımızı öngörmek çok zor şu anda. Takip ediyoruz, umarım bu kontrolsüz artışların dünyanın diğer ülkelerinde tekrarlanmaz” diye konuştu.

