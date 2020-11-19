Bilim Kurulu üyesi: ''OHAL ilan etsin''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kabine toplantısının ardından korona virüsü salgını ile mücadele için alınan yeni tedbirleri açıkladı.

GazeteDuvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Türk Tabipleri Birliği ve bazı uzmanlar, salgının kontrol altına alınabilmesi için 14 gün süreyle tam kapanma önerirken, yeni kısıtlamalar çerçevesinde sokağa çıkma yasağı sadece hafta sonları saat 20.00 ila 10.00 arasında uygulanacak.



Korona virüsü salgınını kontrol altında tutmak amacıyla alınan tedbirlerin yeterli olmaması durumunda daha sert tedbirlerin alınabileceği vurgusu yapan İlhan, herkesin kendi 'olağanüstü hal'ini ilan edebilmesi önerisinde bulunarak şöyle konuştu:

“Eğer bu tedbirlerle yeni hasta sayısı ve ölüm oranları düşürülemezse elbette daha fazlası gelecektir. Herkes kısıtlama bekliyor evet ama insanlar kendisini risk grubunda düşünerek kendi olağanüstü hallerini ilan edebilir. Ben hep evde oturuyorum, dışarıya çıkmıyorum. Hafta sonu bir kısıtlama olmaksızın dışarı çıkılmasın mesela. Hepimiz başından bu yana bu yaklaşımı benimseseydik süreçle mücadele daha başarılı olabilirdik. İnsanların işe gitmek için evden çıkması ile gezmek için evden çıkması aynı şey değil. Sosyal alanda kısıtlama olması çok doğru bir yaklaşım ama işine gitmek için evden çıkan birine “kısıtlama olsun, evde otursun” dediğimiz zaman toplumu bu kesimini hiç düşünmüyoruz demektir. O yüzden belli bir dengeyle gitmek gerekiyor ki şu an ki denge de bu yönde kurgulanmış durumda.”

