Bilim kurulu üyesi Mehmet Ceylan, canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk kanalında katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın canlı yayından ayrılması sonrası verilen aranın ardından programın sunucu Başak Şengül,"Tam anlamıyla durumuna dair net bir bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin de müdahalesi söz konusu. Malumunuz Ankara stüdyosundaydı Prof Dr. Mehmet Ceyhan. Kendisi aşı ile, salgın ile salgın başladığından bu yana bütün sorularımızı cevaplayan, Türkiye kamuoyunun da güvenle takip ettiği uzman bir isim. Rahatsızlandı birkaç dakika öncesinde. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Bir an önce kendisinden iyi haber alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz." dedi.

Programın konuklarından Hulki Cevizoğlu ise Ceylan için, "Şöyle söyleyelim, şimdi bir hafif baş dönmesi olmuş hocamıza o yan stüdyoda. Şu an ambulans girmek üzere binaya. Hocamız şu anda ambulansla hastaneye gidiyor. Şuuru, bilinci yerinde. Gün boyunca çok toplantılara katıldığını, yorgun olduğunu söyledi hoca. Gereken tıbbi yardım yapılıyor şu anda." ifadesini kullandı.

