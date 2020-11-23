Bilim kurulu üyesi, koronavirüs aşısı olacak mı?

Koronavirüsü aşısına ilişkin açıklamalar yapan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan , aşının nereden geldiği ile ilgili bir tercih yapma şansı olmayacağının görüldüğünü belirtti. Ceyhan, "Bütün aşılar elimde olsa tercih yapma şansım olabilirdi ama durum öyle görünmüyor" dedi.

Türkiye'de uygulanma ihtimali yüksek olan aşının Çin'de bulunan ve halen ülkemizde de gönüllüler üzerinde denemeleri süren aşı olduğunu belirten Ceyhan, kendisinin bu aşıyı olup olmayacağı şeklindeki soruyu ise, "Elbette olurum" diye yanıtladı.

Habertürk yayınında açıklamalar yapan ve salgında daha önce görülmeyen durumlar ortaya çıktığını belirten Prof. Ceyhan, "Hastalık artık herkesin ailesine girdi. Herkesin hastaları ve kayıpları var" dedi.

Ceyhan, aşının etkisinin ve virüsün tepkisinin ne olacağı ile ilgili kesin bilgiler olmadığı için koronavirüsü geçirenler dahil herkese uygulanması gerektiğini belirtti.

