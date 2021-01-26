Bilim Kurulu üyesi korkuttu! Hasta sayısı mı fazla taşıyıcı sayısı mı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsü bulaştıran kişi sayısı ve koronavirüslü hasta sayısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 26.01.2021, 10:19
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınının devam ettiğini ifade ederek virüs taşıyıcıları hakkında yaptığı değerlendirmelerle pandemi sürecine dair gündem olacak yeni bir açıklama yaptı.
Yaptığı açıklamada koronavirüsü bulaştıran kişi sayısının pozitif hasta vaka sayısından fazla olduğunu kaydeden Özlü, şu ifadeleri kullandı:
“Ciddi sayıda toplumda virüs taşıyan ve dolaşan insanlar var. Tabi ki bunlar test yaptırıp pozitif çıkanlar, bir de test yaptırmayıp pozitif olanlar var. Az semptomatik olanlar veya rahatsız olduğu halde hekime gitmeyenler, evde kalanlar var. Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından daha fazla. Onun için dikkatli olmakta fayda var.”
Yaptığı açıklamada koronavirüsü bulaştıran kişi sayısının pozitif hasta vaka sayısından fazla olduğunu kaydeden Özlü, şu ifadeleri kullandı:
“Ciddi sayıda toplumda virüs taşıyan ve dolaşan insanlar var. Tabi ki bunlar test yaptırıp pozitif çıkanlar, bir de test yaptırmayıp pozitif olanlar var. Az semptomatik olanlar veya rahatsız olduğu halde hekime gitmeyenler, evde kalanlar var. Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından daha fazla. Onun için dikkatli olmakta fayda var.”
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