Bilim Kurulu üyesi Kara'dan dondurma açıklaması! Koronavirüs görüldü

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de dondurma örneklerinden alınan üç numunede yeni tip koronavirüs tespit edilmesi hakkında önemli bir paylaşım yaptı.

Twitter'dan dondurmada görülen koronavirüse dair bir paylaşımda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi,

Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü? Yoksa, virüs parçası mı? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi."

Tianjin Daqiaodao Food Co. şirketi tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

