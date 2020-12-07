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Bilim Kurulu üyesi Kara'dan dikkat çeken aşı açıklaması!
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldıığı canlı yayaında koronavirüs aşısı üzerinden yaptığı açıklama ile dikkat çekti.
GÜNDEM 07.12.2020, 07:25
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19 aşısı üzerine Habertürk televizyonunda yayınlanan 'Açık ve Net' programında açıklamalarda bulundu.
Program sunucunun 'aşı salgını bitirir mi bitirmez mi?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ateş Kara, "Kabaca nüfusun yüzde 60'ını aşılarsak büyük başarı elde ederiz. Yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz" diye konuştu.
Program sunucunun 'aşı salgını bitirir mi bitirmez mi?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ateş Kara, "Kabaca nüfusun yüzde 60'ını aşılarsak büyük başarı elde ederiz. Yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz" diye konuştu.
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