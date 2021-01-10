Bilim Kurulu üyesi Kara maskesiz yaşam için tarih verdi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların etkisinin gözlemlendiğini söyledi.

Vaka sayılarında, hasta sayılarında ve kayıplarda azalmaların başladığını kaydeden Kara, özellikle hasta sayısında, kayıp sayısında mümkün olan en aşağı değerlere indiğini ifade etti.

Vakaların düşmesinin devam etmesi halinde kısıtlamalarda zamanla bir geriye dönüşün olacağını belirten Prof. Dr. Kara, “Aşı, elimizde yeni ve çok etkili bir silahımız. Özellikle kayıp yaşama ihtimalimiz olan yaş ve risk gruplarını erken dönemde aşılayabilirsek kısıtlamalarda da bir miktar rahatlamamızı sağlarız. Toplumda maske takanların oranı yüzde 95’lere ulaşırsa, maskesiz kişi eğer 100 kişiden sadece 1-2 kişiye inebiliyorsa o zaman ‘evet, bizim artık kısıtlama yapmamıza gerek yok, zaten bireysel olarak aldığımız önlemler etkin ve yeterli’ deriz” dedi.

Maskesiz olabilme şansının ne zaman kazanılabileceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kara, “Aşı oranımız yüksek olursa, toplum içerisinde aşı uygulamamız özellikle riski olduğunu düşündüğümüz grup içerisinde yüzde 100'ü sağlayabilirse, aşı olma konusunda vatandaşlarımız, büyüklerimiz herhangi bir tereddüt yaşamazsa o zaman işte bu biraz daha erken olur. Aşılar zamanında gelip, zamanında uygulanır, herhangi bir problem yaşamazsak o zaman yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz” diye konuştu.

