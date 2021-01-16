Bilim Kurulu üyesi, Çin aşısının en büyük yan etkisini açıkladı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli 4 bine yakın sağlık çalışanı CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Olası bir yan etki görülmesine karşın aşı yaptıran personel 30 dakika gözlem altına alındı.

Hastanede kurulan 22 aşı ünitesinde Diş Hekimliği Fakültesi ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden randevu alınıp diğer sağlıkçılar da aşılanabilecek.



Aşılamadan sonra alınan önlemler ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, şöyle konuştu:

"Aşılamadan sonda 15 ile 30 dakika arasında gözlemlemek istiyoruz. Çünkü her aşıda olduğu gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları gibi durumlar söz konusu olabilir.

Hemen hemen her aşı noktamızda acil müdahale ekipmanımız ve elemanlarımız hazır bulunduruluyor. Sonraki aşamada ise lokal dediğimiz belirtiler yaşanabilir.

Yani aşı olan tarafta ağrı, sıcaklık, şişlik ve baş ağrısı, ağızda metalik tat, ağız kuruluğu, yorgunluk, kırgınlık gibi belirtiler olabilir.

Böyle bir durumda dinlenme, istirahat etmeden başka bir önerimiz olmayacak. Bol su alabilirler.Eğer ateşi ve kırgınlığı olursa aspirin değil, parasetamol tablet ile bu ağrılarını geçici olarak giderebilirler. Kendilerinde çok farklı bir şey hissediyorlarsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmaları uygun olur. Bu bütün aşılar için zaten bir kalemde söylediğimiz uyarılardır.



Aşı olanlardan Türk Kızılayı Adana Şubesi'nde görevli Dr. Sultan Taner ise, "Çok şükür korona virüse yakalanmadan bugünlere gelebildik.

Aşı vurulurken hiçbir şey hissetmedim, şu anda da bir ağrı hissi yok. Devletimizin bu konuda bize öncelik tanıması tabi ki bizi memnun etti. Çünkü insanlarla sürekli iç içeyiz.

28 gün sonra ikinci dozunu yaptıracağım. Ülkemize hayırlı olsun. İnşallah kısa sürede bu pandemi biter" dedi.

