Bilim Kurulu Üyesi cevapladı: Salgın nasıl biter?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Gazeteciler ve Covid-19 Salgını” başlıklı online söyleşinin konuğu oldu.

Yeniçağ'dan Berkay Bigeç'in aktardığına göre; Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Açıklanan vaka sayısının gerçek vaka sayısı olmadığını biliyoruz hepimiz. Ben bunu Sağlık Bakanlığı’na da sordum. Bakanlık ‘Hocam, bu tam pozitif vaka sayısı değil. Ancak sadece hastaneye yatan sayısı da değil’ dediler. Dolayısıyla bu günlük bize açıklanan rakamların ne olduğunu bilmiyoruz. Bakanlık rakamları gizliyor demiyorum ama açıkladığı rakamların ne anlama geldiğini açıklamıyor” dedi.

Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ve programın moderatörlüğünü Yıldız Yazıcıoğlu'nun yaptığı “Gazeteciler ve Covid-19 Salgını” başlıklı online söyleşinin konuğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan oldu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceyhan “ Salgın ilk başladığında Türkiye’de iş daha kolaydı. Özellikle 11 Nisan’da 5 bin 300 gibi rakamlara ulaşan vaka sayısı vardı. Alınan yoğun önlemlerle sokağa çıkma yasağı gibi bu önlemlerle rakamlar binli sayılara düştü” dedi.



Bilim adamlarının ülkeleri yanlış yönlendirdiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “11 Mayıs’tan sonra maalesef bilim adamlarının da yanlış yönlendirmeleriyle sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde çok tecrübeli insanlar olmadığı için yanlış öngörülerde bulundular. Dediler ki “yaz gelecek virüs sıcağa dayanıklı değil ve virüs ölecek, o zaman salgın tecrübesi olan bilim insanları böyle bir şey olmaz, salgınlar yazın çıktı dememize rağmen devletler de biraz onlara güvenerek mesela biz 1 Haziran’da daha önce kademeli normalleşme planları yaparken bir anda normalleşme oldu. Bir anda normalleşmenin bir faturası var, dünyanın çoğu şimdi bu faturayı ödüyor” diye konuştu.



Başka bir yanlış öngörü daha olduğunu belirten Ceyhan, “Diğer bir yanlış öngörü de… bizim hep söylüyorduk abarttığımızı söylüyorlardı. Tespit ettiğimiz vaka sayısı gerçek rakamın 10’da 1’i diyorduk. En iyi testleri en iyi planlamayı da yapsanız bu işin özelliği budur şikayet göstermeyen insanı bulup onu izole etmeniz için bütün toplumu taramanız lazım bunu da sadece Çin Wuhan bölgesinde yapabildi” dedi.

Ceyhan ayrıca Ankara’da yoğun bakımların doluluk oranının ciddi rakamlara ulaştığını belirtti.



Koronavirüs salgınının şu yollarla bitebileceğini söyleyen Ceyhan o adımları şöyle sıraladı:

“Birincisi toplum öyle bir noktaya gelecek ki toplumun yarısından fazlası bağışık hale gelecek, toplumdan kastım sadece Türkiye değil, dünya bu kadar globalleşmişken Türkiye’de vakaları sıfırlamak hiçbir işe yaramaz. Bu salgın Wuhan’da tek bir insanda başladı. Şu an açıklanan rakamlarla Türkiye’nin bağışık hale gelmesi için 11 yıl gerekiyor. İkincisi de aşı. En iyi şartta önümüzdeki yıl içerisinde bir ya da birkaç aşı bireysel koruyuculuk için piyasaya çıkabilir. Bu aşı daha çocuklar üzerinde hiç çalışılmadı kural olarak önce yetişkinler de deneyip, daha sonra çocuk çalışmaları yapılabilir”



Prof. Dr. Ceyhan “Açıklanan vaka sayısının gerçek vaka sayısı olmadığını biliyoruz hepimiz. Ben bunu Sağlık Bakanlığı’na da sordum. Bakanlık “Hocam, bu tam pozitif vaka sayısı değil. Ancak sadece hastaneye yatan sayısı da değil” dediler. Dolayısıyla bu günlük bize açıklanan rakamların ne olduğunu bilmiyoruz” dedi.



Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük korona virüs vaka sayılarının ne anlama geldiğini bilmediğini belirten Prof. Dr. Ceyhan’ın açıklamaları şöyle:

“Geçen Yeni Şafak’tan Mehmet Bey aradı “bu sadece hastaneye yatan sayısı” diye yazmıştı. Bakanlık tam sayıyı da açıklasa bunun 10 katı vaka var zaten. Bakanlık rakamları gizliyor demiyorum ama açıkladığı rakamların ne anlama geldiğini açıklamıyor. Bakan yardımcısına sordum bu rakamlar sadece hastaneye yatanların sayısı mı diye “tam o anlama gelmiyor, bir görüşelim sizinle” dedi. Haftaya görüşeceğiz. Bu rakamların neyin karşılığı olduğunu bilmiyoruz"

