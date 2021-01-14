Bilim Kurulu üyesi aşılama saatleri hakkında bilgi verdi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Ankara'da dün akşam saatlerinde koronavirüs aşısı olduğunu belirterek sağlık çalışanlarına yapılacak aşılama hakkında bilgi verdi.

Aşı çalışmalarıyla ilgili hastanelerde kapasite durumuna göre oda ayarlandığını ifade eden Prof. Dr. Tezer, "Amaç, birkaç gün içerisinde Türkiye'deki bütün sağlık çalışanlarının aşılanmasını bitirmek. Bütün gaye bu. Bunun için sabah 08.00'den gece 00.00'a kadar çalışma yapılacak. Hafta sonları da sağlık çalışanları için aşılama hizmeti devam edecek ve en kısa zamanda bitirilecek. Daha önceden de konuşulduğu gibi bugün aşılanan kişinin 28'nci gün tekrar aşılanması sağlanacak. İlk aşıyı yaptırdıkları aynı hastanede olacaklar" dedi

Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar üzerinden dünyadaki birçok hastalığın aşılamayla ortadan kaldırıldığını vurgulayan Prof. Dr. Tezer, "Tabii ki bu hastalıkla ilgili temennimiz de bu. Ama maalesef halen dünyada vakalar, ölümler olmaya devam ediyor ve maalesef sirkülasyonunu sürdürüyor. Sürdürdüğü sürece de bu bir RNA virüsü olduğu için her sirkülasyonunda 14 günde bir mutasyon gerçekleşecek ve yeni bir virüs ortaya çıkacaktır. Bunun gerçeklememesi için dolaşımının durması gerekiyor. Dolaşımının durabilmesi için insanların bağışık haline gelmesi gerekiyor. Çünkü virüs artık dolaşamasın, dolaşımını bitirsin. Bunun için de toplumumuzun yüzde 70-80'inin bağışık hale gelmesi gerekiyor. Geriye kalan yüzde 20-30'da virüs dolaşmadığı için kurtulmuş olur. Bunların da gerçekleşmesi için aşılanmanın başarılı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor" diye konuştu.

