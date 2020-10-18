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Bilim Kurulu Üyesi Akın: İstanbul, Anadolu’ya yaydığı virüsü topluyor
Bilim Kurulu Üyesi Akın, İstanbul’un nisan ayında Anadolu’ya yaydığı yeni tip koronavirüsü şimdi topladığını söyledi.
GÜNDEM 18.10.2020, 10:58
Bilim Kurulu’nun halk sağlığı uzmanı Prof. Levent Akın, İstanbul’un nisan ayında Anadolu’ya yaydığı yeni tip koronavirüsü ( Covid-19) şimdi topladığını söyledi.
Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Prof. Akın ile yaptığı görüşmeyi aktardı.
Buna göre Akın, “İstanbul’un Nisan ayında Anadolu’ya yaydığı virüsü şimdi topluyor” dedi ve megakentteki vaka artışlarını şöyle yorumladı:
Sarıkaya, Akın’ın Ankara’ya dair yorumlarını da şu satırlarla aktardı:
İstanbul’da salgın artınca yaz tatiline de denk geldiği için insanlar memleketlerine gittiler ve Anadolu’da yaygınlaşmasına yol açtılar. Anadolu’da vakaların yükselmesiyle birlikte yaz tatili de bittiği için bu kez düşme eğilimine giren İstanbul’a tekrar döndüler. Antalya, Muğla gibi illerden dönenler az oldu ama İstanbul’dakiler onlardan ibaret değil, Anadolu’dan dönen sayısındaki yükselme, salgını da yükseltti… Anadolu’ya yaymıştı, şimdi tekrar topluyor…
Ankara’daki durumu sordum; İl Sağlık Müdürlüğü’nün işi çok sıkı tuttuğunu belirtti. Haklı da çünkü çevremden biliyorum, pozitif çıkanların ağırlıklı bölümüne yarım gün geçmeden filyasyon ekipleri evlerinde ulaşıp ilaçlarını teslim etti. Bu da onların tedavisine daha erken dönem başlamalarını sağladı. Prof. Dr. Akın, “Ankara geçen ay çok sıkıntılıydı, şimdi aşağı düşüş var ama Nisan ayına göre hala kötü” dedi.
Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Prof. Akın ile yaptığı görüşmeyi aktardı.
Buna göre Akın, “İstanbul’un Nisan ayında Anadolu’ya yaydığı virüsü şimdi topluyor” dedi ve megakentteki vaka artışlarını şöyle yorumladı:
Sarıkaya, Akın’ın Ankara’ya dair yorumlarını da şu satırlarla aktardı:
İstanbul’da salgın artınca yaz tatiline de denk geldiği için insanlar memleketlerine gittiler ve Anadolu’da yaygınlaşmasına yol açtılar. Anadolu’da vakaların yükselmesiyle birlikte yaz tatili de bittiği için bu kez düşme eğilimine giren İstanbul’a tekrar döndüler. Antalya, Muğla gibi illerden dönenler az oldu ama İstanbul’dakiler onlardan ibaret değil, Anadolu’dan dönen sayısındaki yükselme, salgını da yükseltti… Anadolu’ya yaymıştı, şimdi tekrar topluyor…
Ankara’daki durumu sordum; İl Sağlık Müdürlüğü’nün işi çok sıkı tuttuğunu belirtti. Haklı da çünkü çevremden biliyorum, pozitif çıkanların ağırlıklı bölümüne yarım gün geçmeden filyasyon ekipleri evlerinde ulaşıp ilaçlarını teslim etti. Bu da onların tedavisine daha erken dönem başlamalarını sağladı. Prof. Dr. Akın, “Ankara geçen ay çok sıkıntılıydı, şimdi aşağı düşüş var ama Nisan ayına göre hala kötü” dedi.
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