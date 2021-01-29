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Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Normalleşme konusunda tarih verdi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs salgınının biteceği tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 29.01.2021, 11:55
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Normalleşme konusunda tarih verdi
Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) 50'nci kez organize ettiği 'İş'te Fırsat Toplantısı'nda çevrimiçi bir konuşma gerçekleştirdi.
Koronavirüs salgınındaki dalganın ülke ülke, hatta il il değiştiğini belirten Prof. Dr. Azap, Ankara örneği üzerinden salgın sürecine dair önemli bilgiler paylaştı. 
"SALGIN BİTECEK AMA KORONAVİRÜSÜ KAYBOLMAYACAK"
Koronavirüsünün varlığını devam ettiğini söylerken salgının küresel etkisinin biteceğini kaydeden Prof. Dr. Azap, "Hem olgu hem ölüm sayısında ABD başı çekiyor. Türkiye 9’ncu sırada. Ama bunlar kesin tanı alınan sayılar. Tanı koyduğunuz her bir olguya karşılık tanı koymadığınız 9 olgu var. 100 milyon olgu diyoruz; ama 1 milyar kişiyi buldu. Yani dünya nüfusunun 1 milyarı enfekte oldu. Ölüm sayısı da 2 milyon diyoruz; ama tanı koyamadıklarınızla 5 milyona yakın kaybımız oldu. Salgın bitecek; ama virüs kaybolmayacak. Covid-19’un mevsimsel bir enfeksiyon olarak kışın artan yazın azalan, grip gibi bir hastalık olmasını bekliyoruz. En iyimser tahminle bağışıklık 2 yıl sürerse, bu 2 yılda bir yine özellikle kış aylarında artan sonra azalan bir hastalık yapacak" diye konuştu.
NE ZAMAN NORMALE DÖNECEĞİZ
İlaçların hastalıkları tedavi ettiği gibi yayılımını engellediğini ve toplumsal rahatlamanın 1 yıl sonra gerçekleşeceğini belirten Prof. Dr. Azap, "Covid-19 için şu an kullanılan ilaçların hiç biri doğrudan virüsü ortadan kaldıran ilaçlar değil. Virüse doğrudan etkili ilaç, önümüzdeki yılın ocak, şubat aylarında geliştirilmiş olacak. En iyimser tahmin; bu yılın kasım, aralık ayı gibi bu ilaçlar yaygın şekilde kullanılıyor olacak. Yani önümüzdeki sene bu zamanlar normale dönmüş olacağız. Maskeleri çıkarıp mesafeyi umursamayacağız; fakat çok uzun yılar boyu bu virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Tıpkı grip gibi" dedi.
ANTİKOR TESTLERİ YAPILMALI MI?
Aşıların geliştirilme sürecindeki çalışmaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Azap, "Şu an uygulanan bütün aşıların ağır ve öldürücü enfeksiyon gelişimi önleme kapasitesi birbirine benzer. Son 6 ay içinde hastalığı geçirenlerin aşılanmasına veya antikora baktırmasına gerek yok. Antikorlara güvenemiyoruz. Antikor testleri yasaklanmalı; çünkü bilimsel faydası yok. Kandaki antikorun solunum yollarındaki virüse ne kadar etkili olacağını kestirmeniz mümkün değil. Önemli olan bağışıklık. Eğer Covid-19 geçirdiyseniz kanınızdaki antikordan bağımsız olarak en az 6 ila 8 ay bu hastalıktan korunuyorsunuz. Bu kadar zaman geçmeden tekrar hastalanan kişiler var; ama sayıca çok azlar. Dünya genelinde kanıtlı 100 milyon kişi varsa, tekrar enfekte olan 10 binin altında. Çok çok düşük bir oran" diye konuştu.
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