Bilim Kurulu üyelerinden Erdoğan'a sitem: Sorumluluk kabinenindir
Bilim Kurulu üyelerinden Erdoğan'a sitem geldi. Habertürk yazarı Sarıkaya’nın aktardığına göre üyeler "Sorumluluk kabinenindir" dedi.
GÜNDEM 29.11.2020, 09:58
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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadelerine sitem ettiğini yazdı.
Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın “Tedbirlerden birinci derecede sorumlu olduklarını” söylediği Bilim Kurulu üyelerinin sitemini kaleme aldı.
Sarıkaya’nın yazısının bir kısmı şöyle:
"Son iki gündür Bilim Kurulu'ndan mesaj, WhatsApp veya telefon yoluyla kiminle yazışıp konuşsam hepsinin sitemi de aynıydı:
“Birinci derece sorumlusu değiliz, tavsiye eden, önereniyiz; sorumluluk idarenin, kabinenindir…”
Bu arada Bilim Kurulu’nda bulundukları için tek kuruş maaş almadıklarını da kayda geçirdiler. Dünyanın her ülkesinde Bilim Kurullarının tek kuruş para almadan çalıştığını da vurguladılar. Dolayısıyla son günlerde yazılıp çizilenler biraz üzmüş... Hatta uzun süredir Bilim Kurulu’na katılmayan üyelerin yakınmalarının temeli de buna dayanıyormuş."
Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın “Tedbirlerden birinci derecede sorumlu olduklarını” söylediği Bilim Kurulu üyelerinin sitemini kaleme aldı.
Sarıkaya’nın yazısının bir kısmı şöyle:
"Son iki gündür Bilim Kurulu'ndan mesaj, WhatsApp veya telefon yoluyla kiminle yazışıp konuşsam hepsinin sitemi de aynıydı:
“Birinci derece sorumlusu değiliz, tavsiye eden, önereniyiz; sorumluluk idarenin, kabinenindir…”
Bu arada Bilim Kurulu’nda bulundukları için tek kuruş maaş almadıklarını da kayda geçirdiler. Dünyanın her ülkesinde Bilim Kurullarının tek kuruş para almadan çalıştığını da vurguladılar. Dolayısıyla son günlerde yazılıp çizilenler biraz üzmüş... Hatta uzun süredir Bilim Kurulu’na katılmayan üyelerin yakınmalarının temeli de buna dayanıyormuş."
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