Bilim Kurulu toplanıyor! 14 gün sokağa çıkma yasağı mı geliyor?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgının etkisini artıran koronavirüs için yeni önlemler gündemde.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında "aşı" gündemiyle saat 17.00'de toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.

Vatandaşlar alınan son önlemlerden sonra pandeminin ilk sürecinde uygulandığı gibi 14 gün aralıksız sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak ediyor.



Sokağa çıkma yasağının 14 gün uygulanacağı ile ilgili iddialar gündeme gelmekle beraber henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi. 14 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı ya da ne zaman başlayacak sorularının cevabı henüz belli değil.



Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada

Türkiye’de vaka ve ölüm sayılarında artışın gerçekleşmesinin ardından maske ve sosyal mesafe kurallarına yenileri eklendi. En son 30 kasım tarihinde yapılan kabine toplantısında daha önce sadece hafta sonları belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamının arttırılmasına karar verildi.

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanmaya karar verildi.



Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam edecek.



* Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ve 20 arası dışında sokak kısıtlaması uygulanacak.

* 65 yaş üstü için uygulanan sokak kısıtlaması 20 yaş altına da teşbih edilecek.

* Eğitim online olarak yıl sonuna kadar devam edecek.

* Restoran, berber gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10 ve 20:00 arasında olacak.

* Restoranlar sadece paket servis yapacak.

* Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.



"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 201 bin 219 test yapıldı, 33 bin 198 kişiye COVID-19 teşhisi kondu.

Son 24 saatte 211 hasta vefat etti, 5 bin 245 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 441 bin 515'e yükseldi.

