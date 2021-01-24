Bilim insanlarından kafa karıştıran mutasyon açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda da İngiltere'de koronavirüsün yeni mutasyonu ortaya çıkmış ve birçok ülkeye yayılmıştı. Uzmanlar, yeni mutasyonun koronavirüsten daha tehlikeli olduğunu açıklamıştı ancak bazı bilim insanları bu konuya ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.



Ancak Johson'ın atıfta bulunduğu çalışmanın yazarlarından Prof Graham Medley, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada yeni varyantla ilgili olarak, "Ölüm oranı açısından daha tehlikeli olup olmadığı sorusu hala yanıtlanmış değil" diye konuştu.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu açıklamıştı.

