Bilim insanlarından kafa karıştıran mutasyon açıklaması
Dünyayı bir yıldan fazladır etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle ilgili her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor.
GÜNDEM 24.01.2021, 01:36
Geçtiğimiz haftalarda da İngiltere'de koronavirüsün yeni mutasyonu ortaya çıkmış ve birçok ülkeye yayılmıştı. Uzmanlar, yeni mutasyonun koronavirüsten daha tehlikeli olduğunu açıklamıştı ancak bazı bilim insanları bu konuya ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.
Ancak Johson'ın atıfta bulunduğu çalışmanın yazarlarından Prof Graham Medley, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada yeni varyantla ilgili olarak, "Ölüm oranı açısından daha tehlikeli olup olmadığı sorusu hala yanıtlanmış değil" diye konuştu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu açıklamıştı.
Ancak Johson'ın atıfta bulunduğu çalışmanın yazarlarından Prof Graham Medley, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada yeni varyantla ilgili olarak, "Ölüm oranı açısından daha tehlikeli olup olmadığı sorusu hala yanıtlanmış değil" diye konuştu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu açıklamıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Trabzonspor
|20
|33
|6. Alanyaspor
|19
|31
|7. Hatayspor
|19
|31
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Rizespor
|20
|25
|13. Sivasspor
|19
|24
|14. Başakşehir
|20
|24
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Bursaspor
|18
|30
|7. Tuzlaspor
|17
|30
|8. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|9. Altınordu
|17
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Sevilla
|19
|36
|4. Barcelona
|18
|34
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Cádiz
|20
|24
|10. Levante
|19
|23
|11. Getafe
|18
|23
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Real Valladolid
|20
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|20
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü