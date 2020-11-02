Bilim İnsanları Uyardı! İnsanlara 850 bin virüs bulaşabilir!

Yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, 22 uzmandan oluşan uluslararası araştırma ekibi vahşi yaşamı korumak adına herhangi bir önlem alınmazsa daha sık ve daha ağır pandemiler olabileceğini belirtiyor.

Daily Mail'in haberine göre araştırmacılar kuşlarda ve yarasa, kemirgen ve primat gibi memelilerde insan hücrelerini enfekte edebilecek tahmini 540 bin ila 850 bin virüs olduğunu düşünüyor.

Araştırmacılar halk sağlığı önlemleri ve yeni aşılarla tepki vermek yerine zoonotik hastalıkların ortaya çıkmasını önlemeye yönelik bir geçişin olması gerektiğini ifade ediyor.

Uzmanlar yalnızca böylesi bir yaklaşımın "pandemiler çağından kaçışı" mümkün kılacağını söylüyor. Bu da ormansızlaşma, yoğun tarım ve yabani türlerin ticareti veya tüketimi dahil olmak üzere doğanın sürdürülemez tahribatına son verilmesi anlamına geliyor.

Araştırmada yabani türlerin tüketiminin veya ticaretinin insanlarla yabani hayvanlar arasındaki teması artırdığı bunun da salgınlara yol açtığı belirtildi.

Önerilen tedbirler arasında et üretimine ve hayvancılığa uygulanan vergiler, yüksek risk taşıyan yabani hayvanların ticaretini sınırlama ve daha iyi koruma çabaları yer alıyor.

Uzmanlar bu tip adımların yıllık yaklaşık 40 ila 58 milyar dolara (yaklaşık 330 ila 484 milyar TL) mal olacağını tahmin ediyor. Bu miktar Kovid-19 gibi pandemilerle mücadeleye harcanan meblağların yalnızca küçük bir kısmı. Sadece Temmuz’da pandemiyle mücadeleye 8 ila 16 trilyon dolar (yaklaşık 65 ila 130 trilyon TL) harcandığı tahmin ediliyor.

Araştırmacı Peter Daszak, "Kovid-19’un ya da herhangi modern bir pandeminin nedenine dair büyük bir gizem söz konusu değil. İklim değişikliğine ve biyolojik çeşitlilik kaybına sürükleyen insan eylemleri aynı zamanda çevre üzerindeki etkileriyle pandemi riskini artırıyor" diye belirtiyor.

