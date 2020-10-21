Bilgisayar korsanı grup şaşırttı! Hayır kurumlarına bağışladılar

Darkside (Karanlık taraf) adlı bilgisayar korsanı grup, şirketlerden çaldıkları milyonlarca doları hayır kurumlarına bağışladı.

Siber suç dünyasında yaşanan olay dikkat çekerken Darkside adlı bilgisayar korsanı grup, şirketlerden milyonlarca dolar çaldıklarını iddia ederek "dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmek istedik" açıklaması yaptı.

Karanlık webde yapılan bir paylaşımda, korsan çetesi iki hayır kurumuna 10'ar bin dolarlık Bitcoin bağışladıklarını gösteren faturalar paylaştılar.

Hayır kurumlarından birisi, Children International, parayı kabul etmeyeceklerini açıkladı.Korsanların yaptıklarını, hem ahlaki hem de yasal açıdan garip ve tedirgin edici bir hamle olarak görenler var.

