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Bilgisayar korsanı grup şaşırttı! Hayır kurumlarına bağışladılar
Kendilerini Darkside olarak adlandıran bilgisayar korsanı grup, şirketlerden çaldıkları milyonlarda parayı hayır kurumlarına aktardı.
GÜNDEM 21.10.2020, 08:41
Darkside (Karanlık taraf) adlı bilgisayar korsanı grup, şirketlerden çaldıkları milyonlarca doları hayır kurumlarına bağışladı.
Siber suç dünyasında yaşanan olay dikkat çekerken Darkside adlı bilgisayar korsanı grup, şirketlerden milyonlarca dolar çaldıklarını iddia ederek "dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmek istedik" açıklaması yaptı.
Karanlık webde yapılan bir paylaşımda, korsan çetesi iki hayır kurumuna 10'ar bin dolarlık Bitcoin bağışladıklarını gösteren faturalar paylaştılar.
Hayır kurumlarından birisi, Children International, parayı kabul etmeyeceklerini açıkladı.Korsanların yaptıklarını, hem ahlaki hem de yasal açıdan garip ve tedirgin edici bir hamle olarak görenler var.
Siber suç dünyasında yaşanan olay dikkat çekerken Darkside adlı bilgisayar korsanı grup, şirketlerden milyonlarca dolar çaldıklarını iddia ederek "dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmek istedik" açıklaması yaptı.
Karanlık webde yapılan bir paylaşımda, korsan çetesi iki hayır kurumuna 10'ar bin dolarlık Bitcoin bağışladıklarını gösteren faturalar paylaştılar.
Hayır kurumlarından birisi, Children International, parayı kabul etmeyeceklerini açıkladı.Korsanların yaptıklarını, hem ahlaki hem de yasal açıdan garip ve tedirgin edici bir hamle olarak görenler var.
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