Bilecik'te iki otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Bilecik’te iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
GÜNDEM 28.09.2020, 23:59
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Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Bozüyük istikametine gitmekte olan Fatih Emir yönetimimdeki otomobil, Pazaryeri ilçesi Demirköy mevkiine geldiği esnada ana yola çıkmak isteyen Şerif Usta yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra Ferdi K., Fatih E. ve Ferdi E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Şerif Usta, kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta'nın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Bozüyük istikametine gitmekte olan Fatih Emir yönetimimdeki otomobil, Pazaryeri ilçesi Demirköy mevkiine geldiği esnada ana yola çıkmak isteyen Şerif Usta yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra Ferdi K., Fatih E. ve Ferdi E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Şerif Usta, kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta'nın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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