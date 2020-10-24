Bilecik'te feci kaza! Ölü ve yaralı var
Bilecik'te, otomobilin park halindeki minibüse çarpan araçtaki iki kişiden biri hayatını kaybetti.
GÜNDEM 24.10.2020, 04:18
Bilecik'te, otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Samet A'nın (19) kullandığı otomobil, Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi'nde park halindeki plakalı minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ve Furkan Ö. (17) ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine götürüldü.
Furkan Ö. hastanede yaşamını yitirdi, Samet A. ise hayati tehlikesi bulunduğu için Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samet A'nın (19) kullandığı otomobil, Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi'nde park halindeki plakalı minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ve Furkan Ö. (17) ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine götürüldü.
Furkan Ö. hastanede yaşamını yitirdi, Samet A. ise hayati tehlikesi bulunduğu için Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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