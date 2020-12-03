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Bilal Göregen kimdir?

Youtube'un resmi hesaplarından videosunu paylaşmasıyla tekrar gündeme gelen Bilal Göregen, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Bilal Göregen kimdir? Bilal Göregen kaç yaşında ve nereli?

GÜNDEM 03.12.2020, 19:16
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Bilal Göregen kimdir?
Youtube'un resmi hesapları Instagram ve Twitter'dan videosunu paylaşmasıyla tekrar gündeme gelen ve dünya çapında viral olan Bilal Göregen vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Daha önce katıldığı yarışma programıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran ve çektiği videolarla geniş kitlelere ulaşan Bilal Göregen kimdir? Bilal Göregen kaç yaşında? Bilal Göregen aslen nereli? Bilal Göregen hangi üniversiteden mezun? İşte Bilal Göregen'in biyografisi...
İlkokulu Hatay Dörtyol'da tamamlamış daha sonra Kahramanmaraş'ta Lise eğitimini sürdürmüştür. Ardından İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünü'nde eğitimini sürdürmüştür.
BİLAL GÖREGEN NERELİ?
Bilal Göregen 4 Eylül 1988 yılında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dünyaya geldi. Bilal Göregen, baba tarafından ise aslen Bitlis Tatvan'lıdır. 7 kardeş olan Bilal Göregen, ailenin 3. ve tek engelli çocuğudur.
İlkokulu Hatay Dörtyol'da, liseyi Kahramanmaraş'ta okudu. Ardından İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünü kazandı.
Hem şarkı söylemeyi, hem de söylerken ağzı ile çeşitli enstrümanların seslerini çıkartarak tam bir ekipmiş gibi tek başına şarkılarını seslendirebilmektedir.
Genellikle darbuka ile müziklerini yapmakta, fakat bağlama da çalabilmektedir. İkisi de yoksa masa ya da dizleri ile müziğini icra etmektedir.
2009 yılında 'Yetenek Sizsiniz' yarışması öncesinde katıldığı bir programda 'Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince' adlı parçayı seslendirdi. Yetenek Sizsiniz yarışmasında ise finale kadar yükseldi ama finalde kaybederek ikinci oldu.
Gözlerinde damar bulunmadığını belirten Bilal Göregen, para ödülünü kazanması durumunda tedavi olmak istediğini dile getirdi. Göz tedavisinde Japonya'nın çok iyi derecede olduğunu ve kazansaydı bugün görebileceğini ifade etti.
İkinci olduğunda ise hayallerinin yıkıldığını, ama yine de hayatı boyunca her zaman engelli olmanın başarıya engel olmayacağını düşündüğünü belirtti.
Bugüne kadar videosunu paylaştığı, 'Bu Adam Benim Babam', 'Yeşil Başlı Gövel Örder', 'Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince', 'Emmoğlu, Yaralıyım' şarkıları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Portekiz Süper Lig'de oynanan bir maç sonrası Bilal Göregen'in viral olan şarkılarından biri çalındı.
Google arama motorunda Bilal Göregen'in en çok arandığı ülkeler içinde, Türkiye'nin ardından Kanada ikinci sırada yer alıyor. Daha sonra benzer kültüre sahip Pakistan ve Bangladeş gibi Asya ülkeleri geliyor. Liste Avrupa'dan Hollanda ve İtalya ile devam ediyor. Yedinci sırada Malezya'nın ardından Hindistan, Fransa ve Endonezya geliyor.
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