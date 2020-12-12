Bilal Göregen, Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi, darbuka çaldı

Youtube kanalında paylaştığı videolarla son günlerde büyük beğeni toplayan Bilal Göregen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Florya İstanbul Planlama Ajansı Kampüsü'nde bir araya geldi. Youtube’ın kendi sosyal medya hesaplarından Bilal Göregen’in dünyada viral olan kedili videosunu paylaşmıştı. Youtube kurumsal hesaplarından paylaşılan ilk Türk olan Göregen tüm dünyaya tanınmıştı. Levan Polkka adlı şarkıya yaptığı cover ile fenomen olan Bilal Göregen’in videosu dünya çapında beğeni topladı.

Bazı videolarını çektiği Florya Sosyal Tesisleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuğu oldu. Göregen darbuka performanslarında bulundu. Göregen, şarkıcı Nato'nun Chor Javon isimli şarkısına cover yaptı.Bilal Göregen, Ekrem İmamoğlu’na horon sürprizi yaptı. Horonu darbukasıyla seslendiren Göregen’e İmamoğlu, “Az daha horon oynuyordum. Beni bir kemençe oynatırdı bir de senin darbukan oynatacak” diye cevap verdi.

