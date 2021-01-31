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Bilal Ceyhan Eskişehirspor'dan ayrıldı! Bonservisi belli oldu
Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un oyuncusu Bilal Ceylan, siyah-kırmızılı kulüple yollarını ayırdı.
GÜNDEM 31.01.2021, 15:23
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Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan, siyah-kırmızılı kulüple yollarını ayırdı.
Eskişehirspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen evladımız Bilal Ceylan kulübümüze bugün itibarıyla veda etti. Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal." ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ NE KADAR BONSERVİS VERECEK
Beşiktaş, Bilal Ceylan için Eskişehirspor’a 3 milyon 300 bin TL bonservis bedeli ödeyecek. Eskişehirspor, 17 yaşındaki oyuncunun bir sonraki bonservis bedelli transferindem %15 pay alacak.
Eskişehirspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen evladımız Bilal Ceylan kulübümüze bugün itibarıyla veda etti. Performansıyla olduğu gibi gidişiyle de kulübümüze değer katan evladımız için efendiliğini hiç kaybetmediği, başarılarının ise her daim ileriye gittiği bir kariyer diliyoruz. Yolun açık olsun Bilal." ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ NE KADAR BONSERVİS VERECEK
Beşiktaş, Bilal Ceylan için Eskişehirspor’a 3 milyon 300 bin TL bonservis bedeli ödeyecek. Eskişehirspor, 17 yaşındaki oyuncunun bir sonraki bonservis bedelli transferindem %15 pay alacak.
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