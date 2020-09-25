Biga’da uyuşturucu operasyonu

Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki farklı noktaya operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda; 311 kök kenevir bitkisi ve 80 gr. kenevir tohumu ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kenevir bitkisi ve tohumlara el konulurken, şüpheli H.Ö. ile A.Y. alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

