Biden'ın yemin ettiği İncil'le ilgili bilinmeyen ayrıntı

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu.Seçimlerden zaferle ayrılan Joe Biden, İncil'e el basarak yemin etti ve resmen görevi devraldı.

Joe Biden'ın üzerine el bastığı İncil, 1893'ten bu yana Biden Ailesi'ne ait.

Biden aynı İncil'e 2009-2013 yıllarında başkan yardımcılığı için yemin ettiği törende de el basmıştı.



Aynı İncil, Biden'ın Delaware Senatörü seçildiği her seçimin ardından da kullanıldı.

12.5 santimetre kalınlığındaki İncil'in üzerinde Keltlere özgü, merkezinde daire bulunan haç bulunuyor.

