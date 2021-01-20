Biden'ın yemin ettiği İncil’in sırrı ne?

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresi’nde Donald Trump’ın katılmadığı törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu.

Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı törende, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin etti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre yarım asırlık siyasi kariyeri bulunan Biden, 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti. Biden daha önce senatör ve başkan yardımcılığında yemin etmek için de aynı İncil'i kullanmıştı.

Öte yandan Biden, eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.

