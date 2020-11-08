Biden'in seçimi kazanması İran'a yaradı! Dolarda sert düşüş yaşandı

İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "bonbast.com"un verilerine göre, serbest piyasada 1 ABD dolarının satış fiyatı, son 5 günde 29 bin 100 tümenden 24 bin 900 tümene kadar düşerken euro ise 34 bin 110 tümenden 29 bin 565 tümene düştü.

Böylece, İran'da Joe Biden'in başkanlık yarışını kazanması ile son 5 günde, dolar tümen karşısında yüzde 14, euro ise yüzde 13 değer kaybetti.



İran'da 1 ABD doları, ocak ile ekim ayları arasında 13 bin 350 tümen civarından 30 bin tümene kadar çıkmıştı.



Ülkede doların nisan 2018'de 4 bin tümenden 6 bin 100 tümen seviyelerine çıkması üzerine, tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan 2018'de dolar 4 bin 200 tümen olarak sabitlenmiş ve ülkede devlet kuru ile serbest piyasa kuru olarak iki ayrı döviz kuru ortaya çıkmıştı.

ABD yönetiminin mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ülkede döviz fiyatları artış eğilimini sürdürdü.

