Biden'ın oğluna vergi soruşturması

ABD'de 3 Kasım seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden için federal soruşturma başlatıldı. Delaware Başsavcısı’nın ofisi tarafından başlatılan soruşturmada Hunter Biden'ın vergilerinin inceleme altına alındığını ifade edildi.

Hunter Biden yaptığı açıklamada ‘‘Bu konuyu çok ciddiye alıyorum, ancak bu konunun profesyonel biçimde tarafsız olarak incelenmesinin vergi meselelerimi profesyonel vergi danışmanlarının katkısıyla ne kadar yasal ve uygun biçimde ele aldığımı göstereceğine olan güvenim tam’’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve müttefikleri Hunter Biden'ı seçimler boyunca babasının siyasi bağlantılarından faydalanmakla suçlamıştı. Hunter Biden’ın babası Joe Biden başkan yardımcısı olduğu ve Obama yönetiminin doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini yönettiği dönemde Ukrayna’da yürüttüğü çalışmalarıyla ilgili yolsuzluk suçlamalarında bulunmuştu.

Joe Biden’ın kabinesinde yer alacak yeni Adalet Bakanı, 20 Ocak’ta Biden görevi devraldığı sırada hala devam etmesi durumunda oğlunun soruşturmasının da başına gelebilecek.

Joe Biden’ın geçiş süreci ekibinden yapılan açıklamada Biden’ın “son aylarda yapılan saldırılarla mücadele ettiği ve bunlardan daha güçlenerek çıktığı için oğluyla büyük gurur duyduğu” kaydedildi.

Hunter Biden’ın avukatıysa henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.

Hunter Biden babası başkan yardımcısıyken kokain kullandığı gerekçesiyle ordudan atılmış ve uzun yıllar madde bağımlılığı tedavisi görmüştü.

