Biden'in ilk bakanı! Türkiye'nin yakından tanıdığı isme kritik görev

ABD'nin yeni başkanı seçilen Biden'ın kabinesindeki bazı isimleri yarın açıklaması beklenirken dışişleri bakanlığına, Türkiye'de iktidar çevrelerinin de yakından tanıdığı Antony Blinken'ı aday göstereceği iddia edildi. Amerikan basını, Biden'ın Amerikan yönetiminin en güçlü pozisyonlarından biri kabul edilen olan dışişleri bakanlığına Blinken'i getirerek, Donald Trump yönetiminin kendine özgü dış politikasını 'resetleme' planında ilk somut adımı atmış olacağını yazdı.



30 yıldır politika yapıcı bir isim olan ve uzun zamandır Biden'ın dış politika danışmanlığını yapan Blinken, Barack Obama döneminde ABD Dışişleri'nin iki numaralı ismi olmanın yanı sıra ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı görevlerini de yürütüyordu. 58 yaşındaki Blinken, Obama'nın çokça eleştirilen dış politikasında merkezi rollerden birini oynamış ve eski Demokrat başkanlardan Bill Clinton'ın bazı konuşmalarını yazmıştı



Antony Blinken, esasında Türkiye'nin de çok yakından tanıdığı bir isim. Barack Obama döneminde özellikle Suriye ve DEAŞ üzerine yapılan müzakerelerde önemli roller alan Blinken ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret etti. Blinken son olarak ise Türkiye'nin Kıbrıs siyasetine yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.



Blinken, Kıbrıs konusunda da Türkiye'nin son dönemdeki tutumunu eleştirdiği paylaşımında, " Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar'ın iki devletli Kıbrıs çözümü açıklamasını üzülerek izliyoruz. Joe Biden uzun bir süredir barış ve huzurun olduğu çift bölgeli ve iki toplumlu bir federasyonu desteklediğini söylüyor" dedi.



Blinken, 9 Temmuz 2020'de Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir söyleşide de, Biden'ın seçilmesi halinde Türkiye'ye dair nasıl bir siyaset izleyeceğinin şifrelerini vermişti. Blinken, "Türkiye ile ilişkiler sizce nereye gidiyor ve bir Biden yönetimi bu alanda ne arayacaktır?" sorusuna şu yanıtı vermişti:



"Bu çok zorlu bir mesele. Sizin de söylediğiniz gibi, Türkiye angajmanları, coğrafi konumu ve çıkarları açısından bir NATO müttefiki. Hayati derecede önemli bir ülke ve öyle ya da böyle, herhangi bir mesele, ihtilaf veya girişimde genellikle de temel bir şekilde önemli oluyor.

Elbette ki Türkiye ile daha yapıcı ve olumlu bir ilişkiye sahip olmanın yolunu bulmak istiyoruz fakat bu, bizzat Türkiye hükümetinin kendisinin de aynı şeyi istemesini gerektiriyor. Gerçek sorunların ve farklılıkların olduğu açık ama aynı zamanda iki tarafın da daha etkili bir şekilde birlikte çalışmasının gayet mantıklı olduğu alanlar var. Mesela Suriye bunlardan biti.

Bunu yapmanın yollarını bulabileceğimizi umuyorum fakat ilişkide karşılaştığımız bazı meydan okumaları küçümsemek de istemem. [Birlikte çalışmak] Bence, her şeyden önce son derece doğrudan ve açık bir konuşmayı gerektirecektir. Şunu söyleyebilirim ki, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçmişe dayanan bir ilişkisi var. Birbirlerini tanıyorlar. Birçok konuda geçmişte doğrudan temas kurdular ve bence, Türkiye'yle birlikte çalışırken şunu gördük ki, bu ilişki çok önemli. Biden'ın, birlikte ele almanın yollarını bulmamız gereken bir dizi sorunda Türk mevkidaşıyla yoğun bir görüşmeye gireceğini sanıyorum."

