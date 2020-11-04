Biden'in gafı Trump'ın ağzına dolandı!

Joe Biden ve Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı, tüm dünyada takip edilir oldu. Taraflar, ABD Başkanlık Seçimi sonuçları hakkında açıklama yaparken kendilerinin seçimi kazandığını belirtiyor. ABD'nin son dönemdeki en önemli seçimi olarak gösterilen yarışta, başkan adaylarının her hareketi de yakından takip ediliyor.



Milliyet'in haberine göre; demokratların başkan adayı Biden, seçim gününde Philadelphia'daki son büyük gafına imza attı.

77 yaşındaki Biden'ın dünyanın ağzına sakız olan potu, sandıklar kapanmadan kısa süre önce gelmesi seçim için yararı olacağı söyleniyor. Destekçilerine seslenen Biden, torunu Finnegan'ı ölen oğlu Beau Biden olarak tanıttı. Biden "Bu oğlum, Beau Biden, çoğunuz Delaware'deki Senato'ya seçilmesine yardım ettiniz" dedi.

Daha sonra ona kuzeni Natalie'nin adıyla seslendi ve ardından 'yanlış olan' diyerek hatasını anlayarak düzeltmeye çalıştı. Sonunda 16 yaşındaki Natalie'yi 'Beau'nun kızı', 20 yaşındaki Finnegan'ı da Hunter Biden'ın kızı olarak tanıtmayı başardı.



Trump ise rakibiyle dalga geçerek, "Uykucu Joe çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'nin adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu." dedi.

Trump, "Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulundu.

