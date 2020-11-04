Biden'in gafı Trump'ın ağzına dolandı! "Bunu ben yapıyor olsaydım..."
ABD seçimlerinde başkan adayı Biden'in son durağı Philadelphia'ya gitti. Biden orada büyük bir gafa imza atarak torunu Finnegan'ı ölen oğlu Beau Biden olarak tanıttı
GÜNDEM 04.11.2020, 20:33
2
Joe Biden ve Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı, tüm dünyada takip edilir oldu. Taraflar, ABD Başkanlık Seçimi sonuçları hakkında açıklama yaparken kendilerinin seçimi kazandığını belirtiyor. ABD'nin son dönemdeki en önemli seçimi olarak gösterilen yarışta, başkan adaylarının her hareketi de yakından takip ediliyor.
Milliyet'in haberine göre; demokratların başkan adayı Biden, seçim gününde Philadelphia'daki son büyük gafına imza attı.
77 yaşındaki Biden'ın dünyanın ağzına sakız olan potu, sandıklar kapanmadan kısa süre önce gelmesi seçim için yararı olacağı söyleniyor. Destekçilerine seslenen Biden, torunu Finnegan'ı ölen oğlu Beau Biden olarak tanıttı. Biden "Bu oğlum, Beau Biden, çoğunuz Delaware'deki Senato'ya seçilmesine yardım ettiniz" dedi.
Daha sonra ona kuzeni Natalie'nin adıyla seslendi ve ardından 'yanlış olan' diyerek hatasını anlayarak düzeltmeye çalıştı. Sonunda 16 yaşındaki Natalie'yi 'Beau'nun kızı', 20 yaşındaki Finnegan'ı da Hunter Biden'ın kızı olarak tanıtmayı başardı.
Trump ise rakibiyle dalga geçerek, "Uykucu Joe çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'nin adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu." dedi.
Trump, "Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulundu.
Milliyet'in haberine göre; demokratların başkan adayı Biden, seçim gününde Philadelphia'daki son büyük gafına imza attı.
77 yaşındaki Biden'ın dünyanın ağzına sakız olan potu, sandıklar kapanmadan kısa süre önce gelmesi seçim için yararı olacağı söyleniyor. Destekçilerine seslenen Biden, torunu Finnegan'ı ölen oğlu Beau Biden olarak tanıttı. Biden "Bu oğlum, Beau Biden, çoğunuz Delaware'deki Senato'ya seçilmesine yardım ettiniz" dedi.
Daha sonra ona kuzeni Natalie'nin adıyla seslendi ve ardından 'yanlış olan' diyerek hatasını anlayarak düzeltmeye çalıştı. Sonunda 16 yaşındaki Natalie'yi 'Beau'nun kızı', 20 yaşındaki Finnegan'ı da Hunter Biden'ın kızı olarak tanıtmayı başardı.
Trump ise rakibiyle dalga geçerek, "Uykucu Joe çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'nin adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu." dedi.
Trump, "Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulundu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü