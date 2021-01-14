Biden'ın ekibindeki kadın seçimdeki hileyi kabul etti

Teksas polisi, Joe Biden'ın seçim ekibinde yer alan Rachel Rodriguez'i, seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla gözaltına aldı ve evinde bir arama gerçekleştirdi. Rachel Rodriguez'in suçunu itiraf ettiği bildirildi.



Teksas Başsavcısı Ken Paxton Çarşamba günü yaptığı açıklamada, seçim sahtekarlığı ve yasadışı oy kullanma iddiasıyla bir kadının tutuklandığını söyledi. Paxton'a göre, San Antonio'dan Rachel Rodriguez, 2020 seçimlerinde oy toplama ile ilgili bir videoda tespit edildi ve yaptığı şeyin yasadışı olduğunu kabul etti.

Paxton'a göre Rodriguez, seçim sahtekarlığı, yasadışı oy kullanma, insanlara postayla oy kullanmalarına yasadışı olarak yardım etme ve yasadışı bir şekilde resmi bir oy pusulası bulundurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.



Bu gelişme sonrası Trump destekçilerinin medyaya ve Biden'a karşı öfkesi artarken sosyal medyada her iki grubun çok şiddetli tartışmalar içine girdi. Ayrıca ana akım medyanın seçimlerde hile yaptığını itiraf eden Rachel Rodriguez'in Biden'ın ekibinden olduğu bilgisini ısrarla geçmedikleri görüldü.

