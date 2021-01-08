Biden’ın başkanlığı tescillendi

Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi.

Baskının ardından ara verilen Kongre oturumu saatler sonra tekrar toplandı. Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi. ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden’ın kazandığını resmen onayladı. Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu.

