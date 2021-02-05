Biden'ın açıklamaları Rusya ile gerilimi artıracak

ABD Başkanı Joe Biden izleyecekleri politikaya karşı önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump döneminde alınan kararların ve yapılanların tersi bir tutum izleyen Biden, Çin ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi. Yine Trump döneminde faaliyete geçirilen, Almanya'dan asker seçme süreciyle ilgili konuşan Biden, bu süreci askıya aldıklarını bildirdi.



Sığınmacı programında da Trump yönetiminin aksi bir politika izleyen Biden, sığınmacı kabul programını onayladığını aktardı ve sığınmacı limitini 125 bine çıkartacağını duyurdu.



Önceki Başkan Donald Trump dönemine atıf yapan Biden, " Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi" ifadesini kullandı.



Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale girişimlerinin ve güvenlikle ilgili meydan okumalarının farkında olduklarını belirten Biden, Rus muhalif Alexei Navalny'nin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.



Biden, Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.



Myanmar'daki darbeye de değinen Joe Biden, ordunun çekilmesi ve hak savunucuları, aktivist ve yetkililerin serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

