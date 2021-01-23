Biden'ı korumaya gelmişlerdi... Korona oldular!
ABD'nin başkenti Washington'da, Joe Biden'ın yemin töreni için görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın koronavirüs (Kovid-19) testi "pozitif" çıktı.
GÜNDEM 23.01.2021, 02:40
ABD'nin 46. Başkanı Biden'ın çarşamba günkü yemin töreni, üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız kentin güvenliğini sağladı.
Wall Street Journal'ın bazı Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre ise başkentte görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.
Yetkililer, Ulusal Muhafızların sosyal mesafeye ve hijyene olanak tanımayan ortamlarda bulunması ve çalışmalarının kendi aralarında bir salgına yol açmış olabileceğini kaydetti.
Wall Street Journal'ın bazı Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre ise başkentte görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.
Yetkililer, Ulusal Muhafızların sosyal mesafeye ve hijyene olanak tanımayan ortamlarda bulunması ve çalışmalarının kendi aralarında bir salgına yol açmış olabileceğini kaydetti.
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