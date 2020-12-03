Biden'den Türkiye ve İran açıklaması

Kasım ayında yapılan seçimlerde ABD Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden, New York Times gazetesine açıklamalarda bulundu.

Telefonda gazeteden Thomas L. Friedman'a konuşan Biden, "Bakın, hassas füzelerden ve bölgeyi istikrarsızlaştıran başkaca tüm her türlü şey hakkında çok fazla konuşuluyor. Fakat bölgede biraz istikrarı sağlamak için en iyi yol, nükleer programla ilgilenmek" dedi.

Joe Biden, sözlerine şöyle devam etti:

" İran nükleer bomba elde ederse, bu, Suudiler, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde kendi nükleer silahlarını elde etmek için muazzam bir baskı yapacak. Dünyanın o bölümünde ihtiyacımız olan en son kahrolası şey nükleer kapasitenin artırılması."

Nükleer zenginleştirmeye dair açıklamalarını sürdüren Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla danışma halinde, füze programına eğilmenin yanı sıra İran'ın nükleer kısıtlamalarını sıkılaştırmak ve uzatmak için müzakerelerle ve sonraki anlaşmalarla ilgileneceğiz" diye konuştu.

