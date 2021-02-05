Biden'dan ilk ziyarette emperyalist sözler: Amerika geri döndü

ABD Başkanı Joe Biden, başkan olduktan sonraki ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığı'na yaptı.

Bakanlıkta ABD'nin diplomasi yaklaşımına ilişkin bir konuşma yapan Biden "Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü" mesajı vererek yönetiminin her alanda diplomatik kurumları daha fazla kullanacağını ve uluslararası ittifak ilişkilerini önemsediklerini belirtti.

Biden, "Yarının Amerikan liderliği, Çin'in artan emellerine ve Rusya'nın demokrasimize zarar vermeye yönelen eylemlerine karşı yeni bir momentum yakalamalıdır" şeklinde konuşarak ABD'nin küresel çaptaki emperyal etkisine işaret etti.

Yemen'in kendileri için öncelikli olduğunu anlatan Biden, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi olarak Tim Lenderking'i belirlediklerini ve bundan sonra ülkedeki durumu daha yakından takip edeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "İran kaynaklı tehditler" karşısında desteklenmeye ihtiyacı olduğunun farkında olduklarını kaydeden Biden, "Suudi Arabistan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmasına yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

Biden, Dışişleri Bakanlığı'ndaki konuşmasında dünya barışının korunabilmesi için Moskova yönetimi ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (Yeni START) 5 yıl daha uzatılması konusunda mutabık kaldıklarını söylerken Putin yönetimine eleştiride bulundu.

Başkan Donald Trump dönemine atıf yapan Biden, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi" diye konuştu.

Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale girişimlerinin ve güvenlikle ilgili meydan okumalarının farkında olduklarını belirten Biden, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Çin'in ABD için en ciddi rakip olduğunu dile getiren Biden, "En ciddi rakibimiz Çin'in refahımız, güvenliğimiz ve demokratik değerlerimiz için ortaya koyduğu meydan okumanın farkındayız. Amerika'nın çıkarlarına uygun olması durumunda Pekin ile çalışmaya hazırız" dedi.

Biden ayrıca, Çin'in insan hakları, fikri mülkiyet hakları ve küresel yönetişim konularındaki meydan okumalarına da ABD olarak cevap üreteceklerini belirtti.

Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD'nin küresel askeri varlığını gözden geçirdiğini ve bu konuda ABD'nin güçlü duruşunu göstereceklerini kaydeden Biden, bu süreçte Almanya'dan asker çekilme sürecini dondurduğunu bildirdi.

