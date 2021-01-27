Biden'dan flaş açıklamalar! Aşı planını ortaya koydu

ABD Başkanı Joe Biden, Pfizer ve Moderna'dan yüzer milyon doz daha aşı alacaklarını belirterek "Yaz sonuna ya da sonbahar başına kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşımızın olmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yönetiminin Kovid-19 salgını ile mücadelesini ve aşı çalışmalarını değerlendirdi.

Seçim döneminde ilk 100 gün için 100 milyon aşı hedefini koyduklarını anımsatan Biden, "Biz işleri yoluna koymak için elimizden geleni yapacağız ancak bu süreçte birçok şey yanlış gidebilir." uyarısında bulundu.

Biden, önceki yönetimin aşı programını eleştirerek ekibine bir an önce düzgün bir aşı programı oluşturma talimatı verdiğini kaydetti.

"DAĞITIMI HAFTALIK 8,6 MİLYON DOZDAN 10 MİLYON DOZA ÇIKARACAĞIZ"

Şu anki mevcut aşı stokuna bakarak eyaletlere ve ABD'ye bağlı topraklara aşı gönderimini hızlandıracaklarını belirten Biden, "Şu anki mevcut haftalık aşı dağıtımını 8,6 milyon dozdan 10 milyon doza çıkaracağız. Aşılar, eyaletlere ve bölgelere nüfusuna göre dağıtılacak. Bu da daha çok Amerikalının beklenenden daha kısa sürede aşı olmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Biden, aşı planları kapsamında, yerel yönetimlerle de daha şeffaf ilişki kuracaklarını söyleyerek "Hangi eyalette ne kadar aşı olduğunu bilmek zorundayız. Bu nedenle de her eyalet en az 3 hafta önden bize aşı programını sunacak." diye konuştu.

