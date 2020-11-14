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Biden'dan dikkat çeken mesaj! Amerika hayali kuranları ilgilendiriyor
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, ülkeye alınacak mülteci sayısını artırmayı planlıyor.
GÜNDEM 14.11.2020, 08:19
Amerika Birleşik Devletleri'nde son başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, ülkeye kabul edilecek mültecilerin sayısını yıllık 125 bine çıkartmayı planlıyor.
Cizvit Mülteci Servisi (JRS) adlı yardım kuruluşunun 40. yıl dönümü programında bir konuşma yapan Biden, "Biden-Harris yönetimi Amerika'nın zayıfların korunması ve sığınmacıların haklarının savunulması için tarihi rolünü her yerde yeniden inşa edecek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump görev süresi içinde ülkeye alınan mültecilerin sayısını azaltmış ve son olarak ülkeye alınacak mülteci sayısını yıllık 15 binle sınırlandırmak istediğini açıklamıştı. Eski Başkan Barack Obama döneminde ise bu sayısı yılda 110 bindi.
ABD'de sığınmacı ve mültecilere yardım konusunda başı dini kuruluşlar çekiyor. Ülkede sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan dokuz kuruluştan altısı kiliselere bağlı.
Cizvit Mülteci Servisi (JRS) adlı yardım kuruluşunun 40. yıl dönümü programında bir konuşma yapan Biden, "Biden-Harris yönetimi Amerika'nın zayıfların korunması ve sığınmacıların haklarının savunulması için tarihi rolünü her yerde yeniden inşa edecek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump görev süresi içinde ülkeye alınan mültecilerin sayısını azaltmış ve son olarak ülkeye alınacak mülteci sayısını yıllık 15 binle sınırlandırmak istediğini açıklamıştı. Eski Başkan Barack Obama döneminde ise bu sayısı yılda 110 bindi.
ABD'de sığınmacı ve mültecilere yardım konusunda başı dini kuruluşlar çekiyor. Ülkede sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan dokuz kuruluştan altısı kiliselere bağlı.
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