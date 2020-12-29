Biden'dan aşı mesajı! Savaş dönemi yasası devreye girebilir

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, koronavirüs aşısının üretimini arttırmak için savaş dönemlerinde kullanılan Savunma Üretim Yasası'nın devreye sokabileceğini kaydetti.

CNBC televizyonuna açıklamalarda bulunan Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak" dedi.

Gounder ayıca yaptığı açıklamada Biden göreve başladığında test sayısında da büyük artış olacağını da belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlarında General Motors'a suni solunum cihazı ürettirmek için savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'na başvurmuştu.

