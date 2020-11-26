Biden'dan Amerikalılara dikkat çeken mesaj

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, koronavirüs salgınında hayatın normale döneceğini söyledi.

Şükran Günü öncesi "Biz bir virüs ile savaştayız, birbirimizle değil" diyerek, ABD halkına beraberlik mesajı veren Biden, "Bu virüsü yenebileceğimizi biliyorum ve yeneceğiz de. Size söz veriyorum, hayat normale dönecek" dedi.

Öte yandan Biden, ABD halkını, "Şükran Günü" ile başlayan ve Noel ile yeni yılın da yaklaşmasıyla tatil sezonunda rekor sayıda artan vakalar nedeniyle seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

