Biden yönetiminden Gazze iması

Joe Biden’ın yeni ABD başkanı olarak göreve başlamasından saatler sonra, ABD’nin İsrail Büyükelçisi’ne ait resmi Twitter hesabındaki unvanı kısa bir süreliğine değişti. Yeni unvanda ‘ABD’nin İsrail, Batı Şeria ve Gazze Büyükelçisi’ (!) ifadesi kısa süreliğine yer alırken, değişikliğin sosyal medyaya yansıması üzerine söz konusu unvan apar topar düzeltildi.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi’ne ait resmi Twitter hesabındaki unvan kısa süreliğine değişti. Gazze ve Batı Şeria detayı ise dikkat çekti. Yerel basına konuşan büyükelçilik yetkilileri, değişikliğin güya kasıtsız olduğunu, bu durumun herhangi bir politika değişikliği anlamına gelmediğini öne sürdü.

Kısa süreli unvan değişikliği, sosyal medyada geniş yer bulurken, kullanıcılar tarafından, ‘ABD’nin direnen Batı Şeria ve Gazze’yi de İsrail’e sunacak” şeklinde yorumlandı.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın kadrosundan olan ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın görevinin dün itibariyle sona erdiği açıklandı. Görevinin sona ermesiyle birlikte Friedman, Twitter hesabından, “Diplomatik görevimi başladığım gibi bitiriyorum: Ağlama Duvarı’nda ailem, ABD, İsrail ve onların kırılmaz bağları için dua ediyorum” paylaşımını yaptı.

Hamas, 46’ncı ABD başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden’a, Filistin davasını tasfiye girişimleriyle alakalı kararların durdurulması için çağrıda bulundu. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Biden’ın “Filistin halkına karşı yanlış ve adaletsiz ABD politikalarının tarihsel seyrini” düzeltmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yeni ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde, İsrail-Filistin sorununun çözümüne önemli katkılar sağlanmasını umut ettiklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Biden’ın yemin ederek göreve başlamasının ardından Washington’daki yeni yönetime, “rezillik içinde tarihin çöplüğüne atılan” Donald Trump yönetiminin politikalarını tekrar etmemesi çağrısında bulundu. Zarif, mesajında, “Trump ve Pompeo, rezillik içinde tarihin çöplüğüne atıldı” ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de, “Dünya, ABD’yi yalnızca kendisinin düzelteceğini biliyor ancak sözlerle değil, uygulamalarla” ifadelerini kullandı.

