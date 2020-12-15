Biden ve Trump'a aşı tavsiyesi
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD başkanlığına seçilen Biden ve seçimi kaybeden Trump'a bir an önce koronavirüs aşısı olmalarını tavsiye etti.
GÜNDEM 15.12.2020, 21:57
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Amerika'da ABC televizyonuna açıklamalarda bulunan Fauci, "Biden, çok yakında ABD Başkanı, Harris de Başkan Yardımcısı olacak. Güvenlik nedeniyle mümkün olan en kısa sürede aşı yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum. Tavsiyem, ocakta başkanlığa başlarken tam anlamıyla korunması." ifadesini kullandı.
Koronavirüse yakalanmasına rağmen Başkan Trump'ın hala aşı olması gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Fauci, "Bana sorarsa hem ona hem de Başkan Yardımcısı Pence'e aşı olmasını öneririm." diye konuştu.
Biden, aşı hazır olduğunda kamuoyu önünde yaptıracağını belirtirken, Trump ise "yakın zamanda aşı olmayı planlamadığını ama uygun zamanda aşı olmayı dört gözle beklediğini" söylemişti.
Koronavirüse yakalanmasına rağmen Başkan Trump'ın hala aşı olması gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Fauci, "Bana sorarsa hem ona hem de Başkan Yardımcısı Pence'e aşı olmasını öneririm." diye konuştu.
Biden, aşı hazır olduğunda kamuoyu önünde yaptıracağını belirtirken, Trump ise "yakın zamanda aşı olmayı planlamadığını ama uygun zamanda aşı olmayı dört gözle beklediğini" söylemişti.
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